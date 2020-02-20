В школе Харьковской области, где обнаружили гепатит, приостановили обучение

Заболело четверо школьников.

В школе №1 пгт Боровая Харьковской области, где у четверых учеников обнаружили вспышку гепатита А, приостановили обучение.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава.

Приостановлен учебно-воспитательный процесс в учреждении распоряжением председателя Боровской районной государственной администрации. Когда в школе возобновят обучение, пока неизвестно.

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Сейчас в учебном заведении проводят дезинфекцию. За детьми, которые контактировали с больными, наблюдают медики.

По предыдущим эпидемиологическим расследованием, инфекцию принес в заведение первый больной. Во время общения с ним другие ученики заразились контактно-бытовым путем при несоблюдении правил личной гигиены.

По результатам вирусологических исследований питьевой воды возбудитель вирусного гепатита А не обнаружено.

Как сообщалось, в школе №1 пгт Боровая Харьковской области зафиксирована вспышка гепатита А, заболели уже четверо учащихся одного класса. По состоянию на 18 февраля, у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все дети госпитализированы.