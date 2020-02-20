Выздоровление украинцев с лайнера Diamond Princess пока не подтверждено тестами – МИД

Украинцев выпишут после того, как результаты анализов будут отрицательные.

Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован коронавирус Covid-19, сейчас находятся в японских больницах. Тесты, которые бы подтвердили их выздоровление, еще не сделаны.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

"По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированы с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио. Украинцев выпишут после того, как результаты анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны".

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил в кулуарах Верховной Рады, что "по статистике, среди 15% тех, кто выздоровел, есть двое украинцев". СМИ сделали вывод, что речь идет о гражданах Украины с судна Diamond Princess.