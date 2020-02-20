"Что вы творите?!": Комаровский записал обращение к украинцам из-за реакции на прибытие эвакуированных из Китая (видео)

Доктор призвал наших сограждан прекратить панику.

Известный украинский доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский на своей странице в Facebook "разнес" реакцию противников прибытия в их регионы эвакуированных из Китая украинцев.

Также гневное обращение к гражданам Украины педиатр записал на своем YouTube-канале. "Как вам не стыдно, что вы творите?! Поэтому искренне призываю: прекратите эту панику, которая вообще не достойна цивилизации", - заявил он в ролике.

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"Не прививать детей – не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся. Ремни безопасности – для слабаков. Суррогатный алкоголь – наше все. Любовь и уважение к медработникам – зашкаливают. Валидол – от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия – от всего. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся", - подчеркнул Комаровский.

Но, по его словам, наших абсолютно здоровых соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1,4 млрд человек заболело 75 тыс., готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина.

"Т.е. когда из 40 млн заболевает корью 150 тыс., мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках – это мы не боимся…", - возмутился доктор.

Как сообщал УНИАН, в медцентр МВД “Новые Санжары” должны доставить эвакуированных из Китая людей, которые сегодня прибыли в Украину. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Местные жители испугались соседства с карантином и перекрыли трассу М-22 Полтава-Александрия в знак протеста. Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочная стычка.

Как заявляли пикетчики, если эвакуированных привезут в Новые Санжары, то они будут «жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу». МВД подвело к месту событий бронетехнику.