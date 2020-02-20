В Кабмине рассказали, когда эвакуированные из Китая вернутся домой после карантина

На месте карантина 24/7 будут находиться врачи.

Украинцы, которые не имеют симптомов заболевания, вернутся домой. Иностранные граждане также вернутся в свои страны после успешного прохождения 14-дневной обсервации.

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Об этом сообщает Кабмин в своем разъяснении на правительственном портале.

Отмечается, что на месте карантина 24/7 будут находиться врачи. Они обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь. Кроме этого, рядом постоянно дежурит машина экстренной помощи.

Если у кого-то окажется подозрение на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных людей удлинится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого выявлено подозрение на вирус.