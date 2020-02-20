В Кабмине рассказали об условиях проживания эвакуированных на карантине

Предполагается 14-дневный срок усиленного медицинского наблюдения в специально отведенном месте.

Из Китая эвакуированы 45 украинцев, среди них семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после 2-недельной обсервации домой в свои страны также должны 27 иностранцев. Все эвакуированные будут обеспечены должным уровнем комфорта.

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Об этом сообщает Кабмин в своем разъяснении на правительственном портале.

«Все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания», – говорится в сообщении.

Предполагается 14-дневный срок усиленного медицинского наблюдения в специально отведенном месте. Людей обещают обеспечить всем необходимым.

«Как эвакуированные, так и персонал обеспечены специальными средствами индивидуальной защиты. Усиленная охрана и круглосуточный надзор врачей», – отмечается в разъяснении.

«Отходы будут утилизированы в специальный способ, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены», – уточнили в Кабмине.