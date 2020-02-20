На борту судна, стоящего на карантине у берегов Японии, - 25 граждан Украины.

Инфицированные коронавирусом украинцы с круизного лайнера Diamond Princess выздоровели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Говоря о представителях экипажа Diamond Princess, которых забрали в больницу в Японии, Радуцкий заявил: "ни одно масс-медиа не поаплодировало, что они выздоровели. И статистика - 15% тех, кто выздоровел, среди них есть два украинца".

Как сообщал УНИАН, на борту судна Diamond Princess, стоит на карантине у берегов Японии, - 25 граждан Украины (все - члены экипажа).

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Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого было диагностировано коронавирусную инфекцию COVID-2019, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа.

9 февраля стало известно, что на судне обнаружено одного инфицированного коронавирусом украинца, на следующий день стало известно о еще одном инфицированном украинце.