В Украине разгоняют фейк о коронавирусе
13:04, 20 февраля 2020Страна
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СМИ призвали не распространять неправдивую информацию о коронавирусе.
Иллюстрация REUTERS
Центр общественного здоровья опроверг информацию о подтверждении пяти случаев коронавируса в Украине.
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Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook. "Внимание! Информация о 5 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить в пресс-службу Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Минздраве ранее, у пассажиров и членов экипажа самолета из китайского города Ухань не обнаружили симптомов острых респираторных заболеваний.
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