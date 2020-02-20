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В Украине разгоняют фейк о коронавирусе

13:04, 20 февраля 2020
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook. "Внимание! Информация о 5 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить в пресс-службу Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минздраве ранее, у пассажиров и членов экипажа самолета из китайского города Ухань не обнаружили симптомов острых респираторных заболеваний.

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