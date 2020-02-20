В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Китая украинцев

В Минздраве подчеркивают, что психоэмоциональное состояние пассажиров в норме, но они нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан.

У пассажиров и членов экипажа самолета из китайского города Ухань не выявлено симптомов острых респираторных заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Министерство здравоохранения пообщалось с медиками, сопровождавшими людей на борту авиарейса из Уханя. Во время полета и посадки самолета ни у кого из пассажиров и членов экипажа не было выявлено симптомов острых респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.

Все люди, прибывшие из Уханя, будут транспортированы к месту обсервации - медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

В Минздраве подчеркивают, что психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме, но они все еще нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан.

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань. На борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину, китайские медики не допустили четверых человек - троих украинцев и одну иностранку.

По данным Минздрава, на борту самолета - 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Сегодня, 20 февраля, в 09:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту "Борисполь" на дозаправку. По прибытии в аэропорт в городе Харьков все лица на борту пройдут надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной обособленной зоне аэропорта.

Впоследствии эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.