Одесская ОГА заявила о готовности к приему и лечению больных коронавирусом COVID-19

В частности, согласован с медиками план действий, который вступит в действие в случае прибытия в регион пациентов с признаками болезни.

Одесская областная государственная администрация заявила о готовности к приему и лечению больных коронавирусом COVID-19.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской ОГА со ссылкой на председателя обладминистрации Максима Куцого, состоялось закрытое заседание, на котором утвержден ряд дополнительных мер по недопущению проникновения вируса в регион. В частности, согласован с медиками план действий, который вступит в действие в случае прибытия в регион пациентов с признаками болезни.

Как отмечается, главной госпитальной базой станет Одесская городская инфекционная клиническая больница, где уже готовы 20 боксов на 65 мест.

Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Подчеркивается, что все реанимационные отделения Одесской области приведены в полную готовность. Кроме того, созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги.

Как сообщал УНИАН, самолет из китайского города Ухань с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту, прибытие которого ожидается в аэропорту «Борисполь», задерживается.

В то же время, как свидетельствуют данные отслеживания полетов самолетов на ресурсе FlightRadar24, самолет авиакомпании SkyUp рейса PQ 7302 сначала следовал в направлении Харькова, но пока он кружит над Харьковской областью.