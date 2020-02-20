Самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прилетит в "Борисполь"

Куда дальше повезут людей на двухнедельную обсервацию пока неизвестно.

Самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту уже приземлился в аэропорту Алматы в Казахстане.

Оттуда он полетит в аэропорту "Борисполь", свидетельствует информация на портале flightradar24.com.

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Отмечается, что в Украине лайнер должен приземлиться 20 февраля в 08:05. Куда дальше повезут людей на двухнедельную обсервацию пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань. Время его прибытия в Украину - в 7:45 20 февраля.

На борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину, китайские медики не допустили четырех человек - троих украинцев и одну иностранку.