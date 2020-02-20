"Просто издевались надо мной": украинку не эвакуировали из Китая из-за собаки

По словам девушки, посольство Украины сначала согласилось забрать девушку с собакой при наличии необходимых документов, однако после того, как они были собраны, отказало в эвакуации.

Посольство Украины запретило украинке забрать с собой собаку во время эвакуации их китайского города Ухань, несмотря на то, что она собрала все необходимые документы, которые там ранее требовали.

Об этом Анастасия Зинченко сообщила в своем Instagram.

"Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла. Я даже нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для собаки, отправила все в посольство. Мое сообщение и вопрос о собаке проигнорировали. Впоследствии представитель посольства Украины позвонил и сказал, что с собакой я эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала", - написала девушка.

Читайте такжеНа борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину, не допустили четырех человек

По ее словам, она связалась с МИД Украины, но там, как оказалось, не получили документы от посольства.

"Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили", - добавила Анастасия.

Также девушка добавила, что из-за коронавируса Ухань сейчас закрыта для свободного передвижения граждан, специальные пропуска требуются и для того, чтобы выйти из дому, и чтоб зайти в магазин. "Нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе", - написала Зинченко.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань. Время его прибытия в Украину - в 7:45 20 февраля.