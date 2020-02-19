На борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину, не допустили четырех человек

Всего на борт допущены 73 человека, которые будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.

На борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину, китайские медики не допустили четырех человек - трех украинцев и одну иностранку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на заместителя главы ведомства Виктора Ляшко.

По его словам, эвакуация проходит в штатном режиме: "К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции".

"На этапе осмотра китайскими медиками не допущены на борт четыре человека, трое из них украинцы и одна иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальное обследование. Всего на борт допущены 73 человека. По прибытии они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте. Те, кто не был допущен к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой", - отметил замминистра.

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"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Там могли оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты", - сказал Ляшко.

Он отметил, что "наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия".

"Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее чем сотня граждан, оказавшихся в сложной ситуации?", - добавил заместитель министра здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань. Время его прибытия в Украину - в 7:45 20 февраля.