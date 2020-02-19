Эвакуация из Китая: самолет с украинцами и иностранцами на борту вылетел из Уханя
Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из международного аэропорта в городе Ухань.
Об этом сообщает посольство Украины в КНР и Монголии.
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Отмечается, что лайнер вылетел из Китая в 00:30 20 февраля по местному времени. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся все пассажиры, которые согласились вылететь в Украину.
Перед тем все пассажиры в обязательном порядке прошли медико-санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания на коронавирус COVID-19.
"По прилету в Украину эвакуированных экипаж и медицинский персонал разместят на 14-дневную обсервацию как обязательную противоэпидемическую меру", - добавили в посольстве.
Как сообщал УНИАН, на посадку появились все 48 граждан Украины, внесенные в списки, а также 29 иностранных граждан.
После прибытия в Украину эвакуированных украинцев и иностранцев разместят в 4 местах дислокации. Информацию о том, куда именно их привезут, в Минздраве засекретили "из-за бурной реакции общественности".