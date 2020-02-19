Эвакуированных из Китая украинцев разместят в 4 местах: Минздрав засекретил – каких именно

В министерстве уверяют, что места обсервации эвакуированных обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.

Эвакуированных из китайского города Ухань украинцев разместят в нескольких местах дислокации, которые засекретили из-за бурной реакции общественности.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает "Обозреватель".

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"Есть четыре пункта дислокации. Из-за различных настроений среди украинцев они не разглашаются. Все 4 учреждения готовы к приему граждан и иностранцев. Поэтому паниковать – это лишнее", – отметил он.

По словам Коваля, места обсервации эвакуированных из Китая обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.

"Возле мест, определенных для обсервации эвакуированных из Уханя, инфекционные больницы. Насчет лечения – оно симптоматическое и эти больницы оборудованы всем необходимым оборудованием и обеспечены лекарствами. В места обсервации при необходимости будет направлен дополнительный медперсонал", – рассказал заместитель министра.

При этом он добавил, что эвакуированные вместе с украинцами иностранцы также будут находиться в местах обсервации. То же самое, по его словам, касается и медработников, сопровождающих рейс.

Как сообщал УНИАН, на посадку появились все 48 граждан Украины, внесенные в списки, а также 29 иностранных граждан. Все они прошли две линии санитарного контроля.