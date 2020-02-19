В Ухане все пассажиры украинского самолета прошли уже две линии санконтроля

Украинским самолетом, в частности, эвакуируют 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Казахстана, 2 - Коста-Рики, 1 - Израиля, 1 - Черногории, 1 - Панамы.

Все пассажиры, которых украинский самолет специального рейса будет эвакуировать из китайского Уханя, прошли две линии санитарного контроля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге по эвакуации граждан Украины и иностранных граждан из Китая из-за вспышки нового коронавируса.

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Он отметил, что уже пройдены всеми гражданами две линии санитарного контроля. «Сейчас идет прохождене третьей линии санитарного контроля, две уже пройдены - пройдены всеми гражданами Украины и иностранцами, которые прибудут в Украину», - сказал он и добавил: «Все пассажиры уже прошли паспортные, таможенные и другие необходимые процедуры. В настоящее время по результатам прохождения двух границ все здоровы».

Коваль уточнил, что среди иностранцев есть два гражданина Казахстана, которые сойдут с борта при посадке в Алма-Ате. Он отметил, что приняты все необходимые процедуры для безопасной эвакуации украинских граждан.

«Мы полностью готовы к приему наших граждан, и не только наших граждан. Приняты все необходимые меры для того, чтобы предупредить попадание вируса в Украину. В случае если этого не удастся сделать, есть все возможности для предупреждения распространения вируса по территории Украины», - заверил он.

В свою очередь госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц уточнил, что на посадку явились все 48 граждан Украины, которые были внесены в списки, а также 29 иностранных граждан.

Он добавил, что среди иностранцев, в частности, 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Казахстана, 2 - Коста-Рики, 1 - Израиля, 1 - Черногории, 1 - Панамы.