Во Львовской ОГА отрицают наличие указаний по размещению эвакуированных из Китая

В то же время в ведомстве заявили, что Львовская область рассматривается как одно из возможных мест для принятия борта из Китая.

Во Львовской областной государственной администрации отрицают наличие указаний по размещению в регионе эвакуированных из Китая украинцев.

Об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Иван Собко, сообщает пресс-служба ОГА.

Читайте такжеНа Львовщине заблокировали въезды в госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая украинцев (видео)

«Львовская область действительно рассматривается как одно из возможных мест для принятия борта. Львов должен быть готов к принятию борта из Китая. Однако никаких приказов по размещению или поселению украинцев из Китая не поступало», - акцентировал заместитель председателя.

В то же время, по его словам, Львовская ОГА последовательно выполняет приказ Министерства здравоохранения относительно наработки исчерпывающих мер по противодействию распространения вируса в области.

«Согласно плану мероприятий, отдельные медицинские учреждения переведены в состояние так называемой усиленной готовности. Также поручено внести два медицинских учреждения в перечень таких, на базе каких должны быть проведены симуляционные учения для медперсонала и других имеющих отношение подразделений, которые могут быть задействованы в случае необходимости. Это областная инфекционная больница и госпиталь в Винниках», - отметил Собко.

В связи с этим в Винниковском госпитале сегодня провели симуляционные обучения.

«Обучение предусматривало анализ структуры пациентов, находившихся в госпитале, подготовку персонала и пациентов к возможной эвакуации и определение больниц, в которые можно было бы разместить эвакуированных пациентов. Подобные учения ранее не проводилось, поэтому резонанс от такого мероприятия понятен. Мы должны были проверить свою готовность к возможному развитию событий, чтобы быть готовыми к различным вызовам», - рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Андрей Васько.

Он подчеркнул также, что в случае необходимости подготовки объекта к принятию пациентов, которые могут быть потенциально носителями вируса, будут проведены все необходимые мероприятия, чтобы место было безопасным как для больных, так и для жителей области.

Согласно информации местных СМИ, сегодня во Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы, расположенном в Винниках, пришли местные жители и забаррикадировали въезды и выезды с территории медучреждения. Таким образом они протестуют против возможного размещения в госпитале граждан, которых эвакуируют из охваченного коронавирусом китайского Уханя.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуирует украинцев и иностранцев из Китая, прибудет в Украину ориентировочно утром 20 февраля.

Эвакуированных граждан Украины поместят в обсервацию минимум на 14 дней. Однако, где именно их разместят, пока неизвестно.