На Львовщине заблокировали въезды в госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая украинцев (видео)

Участники протеста заявили, что "волнуются за своих детей", поэтому не хотят, чтобы в их населенный пункт привозили украинцев из охваченного коронавирусом Уханя.

Во Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы, что в Винниках, пришли местные жители и забаррикадировали въезды и выезды с территории медучреждения, сообщает ТСН.

Люди выстроили баррикаду у ворот госпиталя. Временно с территории не давали проезда даже съемочной группе, однако, после вызова полиции, отпустили.

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Участники протеста заявили, что "волнуются за своих детей", поэтому не хотят, чтобы в их населенный пункт привозили украинцев из охваченного коронавирусом Уханя.

Как известно, против размещения на карантин в их заведениях украинцев, эвакуированных из Китая, уже восстали на Киевщине, Тернопольщине и в той ще Львовской области, но в другом населенном пункте.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только те, кто не имеет симптомов острой респираторной инфекции.

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

19 февраля премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из Китая, вылетел из аэропорта «Борисполь» и прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени.