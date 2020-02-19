Украинцы, которых эвакуируют из-за коронавируса, уже прибыли в аэропорт Уханя (фото)

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых эвакуируют в Украину, уже сели в автобусы, и часть из них уже прибыла в терминалы международного аэропорта Уханя.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР.

«На выполнение решения Правительства Украины, Посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что первые пассажиры самолета украинского спецрейса, которые направляются из самых отдаленных уголков провинции Хубэй, уже в пути в международный аэропорт.

Граждане доставлены в международный аэропорт Уханя. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс SkyUp.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции. Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.