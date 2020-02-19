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Гончарук пояснил, зачем нужна усиленная охрана для эвакуированных из Китая украинцев

14:24, 19 февраля 2020
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Гончарук рассказал об эвакуации украинцев из Китая  / фото УНИАН

Охрана эвакуированных из китайского Уханя граждан, где зафиксирована вспышка коронавируса Covid-19, будет обеспечена, в том числе для недопущения по отношению к ним провокаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства.

«Объект, который будет принимать этих граждан, будет обеспечен охраной, достаточной для того, чтобы инфекция не распространилась с одной стороны, и чтобы в отношении этих людей не было предпринято никаких провокаций», - сказал он.

Кроме того, он добавил, что Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле и мониторит ее каждый час.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только те, кто не имеет симптомов острой респираторной инфекции.

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

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