Гончарук пояснил, зачем нужна усиленная охрана для эвакуированных из Китая украинцев

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

Охрана эвакуированных из китайского Уханя граждан, где зафиксирована вспышка коронавируса Covid-19, будет обеспечена, в том числе для недопущения по отношению к ним провокаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства.

«Объект, который будет принимать этих граждан, будет обеспечен охраной, достаточной для того, чтобы инфекция не распространилась с одной стороны, и чтобы в отношении этих людей не было предпринято никаких провокаций», - сказал он.

Кроме того, он добавил, что Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле и мониторит ее каждый час.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только те, кто не имеет симптомов острой респираторной инфекции.

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.