В Тернопольской области массово отравились студенты колледжа (видео)

Среди пострадавших - девушки и юноши в возрасте от 15 до 18 лет.

В Тернопольской области с пищевым отравлением госпитализированы 27 студентов одного из колледжей.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, пострадавшие начали поступать в больницу с подозрением на пищевое отравление в ночь с 18 на 19 февраля. Все пострадавшие - студенты одного из колледжей Збаражского района.

«Они жаловались на общую слабость и диарею. У части несовершеннолетних первые симптомы начали проявляться еще днем 18 февраля. У остальных – к вечеру. Среди госпитализированных - девушки и юноши в возрасте от 15 до 18 лет», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в столовой колледжа обедали 153 студента, а ужинали - 100. Некоторые пострадавшие утверждают, что в день отравления в столовой не питались.

Правоохранители вместе с экспертами устанавливают причины массового отравления. Эксперты отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дома, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.

По данным полиции, состояние пострадавших - не тяжелое.

Факт отравления внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).