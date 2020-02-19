Самолет для эвакуации украинцев ночью вылетел в китайский Ухань - Гончарук

Самолет должен прибыть в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени.

Из Международного аэропорта “Борисполь” ночью вылетел самолет спецрейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранцев из закрытого на карантин города Ухань.

Читайте такжеВ SkyUp рассказали о дополнительных мерах безопасности на самолете с эвакуированными из Китая украинцами

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Как отметил глава правительства, самолет должен прибыть в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени (примерно в 14:00 по Киеву).

Ранее УНИАН сообщал, что вылет самолета для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, запланирован на 2:50 19 февраля.

Рейс PQ 7301 проводит авиакомпания SkyUp на самолете Boeing 737-800.