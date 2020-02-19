В SkyUp рассказали о дополнительных мерах безопасности на самолете с эвакуированными из Китая украинцами

Гендиректор SkyUp сообщил, что комфорт для пассажиров будет обеспечен в полном объеме, питанием самолет будет полностью обеспечен в аэропорту "Борисполь".

На самолете с эвакуированными из Китая украинцами будут приняты дополнительные технические меры безопасности для экипажа, врачей и других сопровождающих лиц с целью минимизации их общения с пассажирами рейса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий сообщил на брифинге в аэропорту "Борисполь".

"Мы все видим самолет, и сейчас на нем проводится техническое обслуживание, его подготовка к вылету. Вылет будет в 2:50 сегодня ночью, через несколько часов. Экипаж рейса и все сопровождающие лица, которые будут на этом самолете, прибудут в аэропорт через несколько часов", - отметил он.

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"В самолете мы технически обеспечили дополнительные меры безопасности для экипажа и сопровождающих лиц, чтобы они меньше общались и меньше были задействованы в общении с пассажирами", - добавил Хайнацкий.

По его словам, самолет будет разделен на несколько частей: "Это рейсовый самолет, который всегда выполняет все регулярные чартерные рейсы, то есть комфорт для пассажиров будет обеспечен в полном объеме".

"Будет предоставляться питание... мы все питание берем в Борисполе, здесь в аэропорту, на все участки. Никаких дополнительных мероприятий или услуг в Ухане у нас не предусмотрено", - подчеркнул он.

Генеральный директор SkyUp Airlines подчеркнул, что в авиакомпании и в Минздраве считают, что этот рейс будет безопасен как для граждан, так и для сопровождающих лиц, экипажа, врачей, всей команды, которая будет находиться на борту.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции.

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.