В "Борисполе" назвали точное время отправления самолета для эвакуации украинцев из Китая

В Минздраве подчеркнули, что эвакуации подлежат только те, кто не имеет симптомов острой респираторной инфекции.

Вылет самолета для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, запланирован на 02:50 19 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь".

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"По состоянию на 17:40 в Международном аэропорту "Борисполь" запрошен временной слот на вылет рейса PQ 7301 авиакомпании SkyUp, который отправится на эвакуацию украинцев из Китая. Вылет самолета Boeing 737-800 запланирован на 19 февраля в 02:50 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только те, кто не имеет симптомов острой респираторной инфекции.

Эвакуированных граждан Украины поместят в обсервацию минимум на 14 дней.