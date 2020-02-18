Подальше от других терминалов: СМИ узнали, как в аэропорте Львова примут украинцев из Китая

По данным СМИ, чиновники уже провели онлайн-конференцию с теми, кто будет возвращаться из охваченного вирусом региона.

Львовский аэропорт подтвердил ТСН, что самолет, на котором вернут украинцев с Уханя приземлится именно у них. Боинг компании "SkyUP" сядет во Львове утром 20 февраля. Перед тем совершит промежуточную посадку в Алматы. В списках для эвакуации - полсотни наших соотечественников и три десятка иностранцев.

По данным источников ТСН, чиновники уже провели онлайн-конференцию с теми, кто будет возвращаться из охваченного вирусом региона, чтобы рассказать им подробности эвакуации и условия пребывания на карантине.

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Четырьмя автобусами под охраной полиции и Нацгвардии – чиновники рассказали, как будут перевозить к месту карантина эвакуированных из Уханя украинцев. Чтобы не провоцировать паники, не говорят только одного, где разместят этих людей. Стало известно лишь, что это может быть где-то во Львовской области. Ведь именно во Львове приземлится самолет. По словам директора местного аэропорта, борт сядет на отдельный перрон, неподалеку военного аэродрома, подальше от других терминалов. Эвакуированных украинцев оформят по упрощенной процедуре и с трапа сразу посадят в автобус. Присутствие персонала будет минимальным. Работникам аэропорта предоставят защитные биокостюмы. Санитарная служба предоставит необходимое защитное оснащение и проведет дезинфекцию. Тем, кто собирается устраивать протесты, пригрозил Зеленский.

«Мы забираем своих граждан, которые являются такими же гражданами Украины, как и мы. По поводу этих «политических "таварищей"» я хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги и подстрекать людей – мы привезем всех наших граждан, а мы обязательно привезем их домой – это наш конституционный долг и человеческий – лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки», - говорит Зеленский.

Украинцы, которые более три недели ждут возвращения домой, уже подписали согласие на прохождение 14-дневного карантина. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что речь идет об изоляции здоровых людей. Тех, у кого будет температура или кашель - на борт не возьмут. Если уже в Украине у кого-то из них обнаружат заболевание, то изоляция продолжится еще на 14 дней с момента подтверждения. Где именно будут держать больных, не говорят.

Во Всемирной организации здравоохранения отслеживают закономерности распространения и течения болезни. Уже известно - меньше всего новым коронавирусом болеют дети. Наиболее уязвимы перед смертельным недугом - люди старшего возраста и пациенты с хроническими болезнями. Выздоровел пока пятый из инфицированных. Прогноз врачей еще оптимистичнее.

«В более чем восьмидесяти процентах болезнь проходит без осложнений, и они выздоравливают. В 14 – возникает пневмония и проблемы с дыханием. Около 5 процентов имеют критические заболевания. И лишь для двух процентов – вирус смертельный» - говорит Тедрос Аданом Гебрейсус.

В целом количество жертв коронавируса уже превышает 1870 человек, еще более 73 тысяч инфицировано.