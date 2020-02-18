Пневмония: симптомы, диагностика и лечение воспаления легких
Воспаление легких или пневмония – это острое инфекционное заболевание, которое может быть смертельным.
При воспалении легких альвеолы заполняются жидкостью или гноем, вызывая кашель с мокротой, жар, озноб и затрудненное дыхание. Причиной заболевания могут быть бактерии, вирусы или грибки.
Симптомы
Читайте такжеПочему болит голова: причины и советыЧаще всего при воспалении легких встречаются следующие симптомы:
- высокая температура;
- кашель с мокротой жёлтого или зеленоватого цвета;
- поверхностное дыхание и одышка;
- учащённое сердцебиение;
- повышенная утомляемость;
- озноб;
- боль в груди.
Диагностика
Для того, чтобы определить верное лечение, лечащий врач должен назначить определенные анализы и исследования. Среди таковых обязательными будут:
- рентген (покажет очаг воспаления);
- общий анализ крови (покажет, насколько активно иммунная система борется с инфекцией).
Также, чтобы исключить другие заболевания легких, может потребуются анализ мокроты, бронхоскопия и анализ плевральных жидкостей.
Лечение
Когда диагноз уже поставлен, в индивидуальном порядке осуществляется выбор схемы лечения и лекарственных средств.
Вместе с тем существует и общий принцип терапии при воспалительном процессе в легких:
- антибактериальные препараты (если пневмония протекает типично и без осложнений, то антибиотики назначаются в таблетках/капсулах, во всех остальных случаях проводится внутривенное введение препаратов);
- симптоматическая терапия (целью назначения данных препаратов является облегчение симптоматики, что улучшает течение заболевания);
Читайте такжеПольза для организма: сколько воды нужно выпивать в день- физиотерапия (если у больного присутствует одностороннее воспаление легких без кашля и критичного повышения температуры, то в условиях стационара ему могут быть назначены разнообразные физиотерапевтические процедуры).
Также используются дополнительные методы, что включают в себя лечение травами и дыхательную гимнастику.
Обычно курс лечения длится от 10 дней до двух недель.
Помните, как именно лечить воспаление легких, должен определить врач – самолечение чревато развитием серьезных осложнений.