Пневмония: симптомы, диагностика и лечение воспаления легких

Обычно курс лечения заболеваний легких длится от 10 дней до двух недель. Главное – обратиться за квалифицированной помощью к специалисту.

Воспаление легких или пневмония – это острое инфекционное заболевание, которое может быть смертельным.

При воспалении легких альвеолы заполняются жидкостью или гноем, вызывая кашель с мокротой, жар, озноб и затрудненное дыхание. Причиной заболевания могут быть бактерии, вирусы или грибки.

Симптомы

Читайте такжеПочему болит голова: причины и советыЧаще всего при воспалении легких встречаются следующие симптомы:

- высокая температура;

- кашель с мокротой жёлтого или зеленоватого цвета;

- поверхностное дыхание и одышка;

- учащённое сердцебиение;

- повышенная утомляемость;

- озноб;

- боль в груди.

Диагностика

Для того, чтобы определить верное лечение, лечащий врач должен назначить определенные анализы и исследования. Среди таковых обязательными будут:

- рентген (покажет очаг воспаления);

- общий анализ крови (покажет, насколько активно иммунная система борется с инфекцией).

Также, чтобы исключить другие заболевания легких, может потребуются анализ мокроты, бронхоскопия и анализ плевральных жидкостей.

Лечение

Когда диагноз уже поставлен, в индивидуальном порядке осуществляется выбор схемы лечения и лекарственных средств.

Вместе с тем существует и общий принцип терапии при воспалительном процессе в легких:

- антибактериальные препараты (если пневмония протекает типично и без осложнений, то антибиотики назначаются в таблетках/капсулах, во всех остальных случаях проводится внутривенное введение препаратов);

- симптоматическая терапия (целью назначения данных препаратов является облегчение симптоматики, что улучшает течение заболевания);

Читайте такжеПольза для организма: сколько воды нужно выпивать в день- физиотерапия (если у больного присутствует одностороннее воспаление легких без кашля и критичного повышения температуры, то в условиях стационара ему могут быть назначены разнообразные физиотерапевтические процедуры).

Также используются дополнительные методы, что включают в себя лечение травами и дыхательную гимнастику.

Обычно курс лечения длится от 10 дней до двух недель.

Помните, как именно лечить воспаление легких, должен определить врач – самолечение чревато развитием серьезных осложнений.