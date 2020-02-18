Сейчас ни один украинец в Китае не имеет вызванного коронавирусом заболевания – Минздрав

Заместитель министра здравоохранения сообщил, что на сегодня ни один украинец, который находится в КНР, не имеет заболевания, вызванного коронавирусом.

Украинцев, которых эвакуируют из Китая из-за коронавируса COVID-19, изолируют от общества. Если у людей обнаружат симптомы в китайском аэропорту, их не выпустят из зоны карантина.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, комментируя подготовку Украины к эвакуации граждан, передает «Обозреватель».

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Заместитель министра сообщил, что на сегодня ни один украинец, который находится в КНР, не имеет заболевания, вызванного коронавирусом.

По его словам, здоровых людей, которые приезжают из зоны карантина, установленной в КНР, разместят в так называемые обсерваторы.

"Согласно законодательству нашего государства, обсерваторы могут создаваться в санаториях, профилакториях, учебных заведениях, детских. Это не лечебное учреждение. В обсерваторе не предоставляется медицинская помощь. Это здоровые люди, которые будут проживать 14 дней в изоляции исключительно из-за того, что на этот период могут возникнуть симптомы, поскольку есть инкубационный период", – рассказал Ляшко.

"Как только будут возникать симптомы, больной будет госпитализирован в инфекционный стационар, который будет готов принять больного в инфекционный бокс, где будет оказана необходимая медицинская помощь, как этого требует состояние его здоровья", – пояснил чиновник.

Представитель Минздрава также сообщил, что медики, которые работают в аэропортах КНР, не позволят покинуть пределы карантина человеку с симптомами коронавируса. Таких людей госпитализируют и окажут им медицинскую помощь.

"Все украинцы, которые находятся в Китайской Народной Республике, могут обратиться в посольство Украины в КНР и сообщить, что им оказывается помощь. В случаях, если понадобится привлечение украинских медиков, это будет решаться в оперативном порядке", – добавил он.