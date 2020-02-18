На Львовщине из-за массового отравления госпитализированы 9 человек

Предварительный диагноз - острый энтероколит.

На Львовщине произошло массовое отравление, в результате которого госпитализированы 9 человек - все работники одного предприятия.

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В Бродовское отделение полиции 17 февраля поступило сообщение о том, что в инфекционное отделение местной больницы с симптомами отравления были госпитализированы девять человек – работники одного из предприятий в возрасте от 19 до 45 лет. Предварительно врачи диагностировали у них острый энтероколит, сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.