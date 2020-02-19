Глютен: что это такое, чем вреден и в каких продуктах содержится

1% людей на планете вынуждены отказаться от глютена, остальные же могут спокойно и с пользой кушать продукты, содержащие его.

Злаковые культуры имеют в своем составе несколько групп различных белков. Одна из них называется глютен или клейковина.

Что такое глютен

Глютен – это растительный белок, его название с латинского переводится как "клей". Глютен отвечает за вязкость и клейкость полученной из злаков муки, держит влагу и в некоторых случаях не дает продуктам засохнуть. Именно поэтому его еще называют клейковиной.

Чем выше его процент, тем лучше, пышнее и вкуснее получается тесто, а значит, и выпечка. Соответственно, пшеничная мука высшего сорта считается идеальным выбором для приготовления большинства кондитерских изделий – содержание глютена в нем может достигать 30%.

Кому клетчатка вредна

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Не каждый человеческий организм способен воспринимать этот природный элемент без негативных последствий. Так, для его расщепления необходим специальный фермент, дефицит которого приводит к непереносимости глютена. Эта болезнь называется глютеновой энтеропатией или целиакией. По статистике, ею болеет 1% населения планеты.

Людям с целиакией противопоказаны даже 150 миллиграммов глютена. Поэтому единственный способ для них – отказаться от продуктов с клейковиной.

Во всех других случаях, утверждают медики, полностью отказываться от продуктов с глютеном и переходить на их безглютеновые двойники не только не стоит, но и вредно.

В каких продуктах содержится глютен

Пшеница, рожь, овес, ячмень и все производные продукты, включая булочки, батоны, пирожные и пиво, – прямые источники глютена.

Также его добавляют в колбасные изделия, различные заправки, конфеты, мороженое, чипсов и даже таблетки и витамины в капсулах. Он придает данным продуктам эластичность и нужную форму.

Продукты с глютеном:

хлебобулочные изделия и выпечка различных видов;

макароны;

все виды колбасных изделий;

кондитерские изделия;

полуфабрикаты – пельмени, голубцы, вареники, и пр.;

молочные творожки и йогурты, сгущенное молоко, мороженое, смеси для младенцев;

бульоны в порошках и кубиках;

картофель-фри;

консервы из рыбы и мяса;

соевые продукты;

соус, майонез и кетчуп;

пиво;

минерально-витаминные добавки.

Наличие в продуктах глютена легко определить: если на этикетке есть надпись "модифицированный пищевой крахмал", "гидролизованный растительный белок" или "текстурированный растительный белок" – это и есть глютен. На продуктах, где его нет, должна быть пометка с надписью "без глютена" или Gluten free products.

Безглютеновые продукты

Людям с целиакией можно включать в рацион такие продукты:

фрукты, овощи, ягоды, грибы;

мясо, рыба, яйца, птица, сыр;

натуральное молоко и продукты из него;

гречневая, кукурузная, рисовая крупы;

все виды бобовых культур;

орехи, семена;

сухофрукты;

мед, варенье;

компот, сок, чай, натуральный кофе.

Есть ли глютен в овсянке

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Овсянка, или "Геркулес", считается одной из самых полезных каш, ее принято есть на завтрак. Относительно же содержания глютена в овсяной крупе не прекращаются дискуссии: одни специалисты считают, что овсянка не является абсолютно безглютеновым продуктом, другие – что белок в овсе не настолько вреден, как глютен, например, пшеницы или ржи.

В то же время, существует мнение, что глютен может попасть в овсяную крупу случайным образом во время сбора, транспортировки, хранения или обработки зерен. Конечно, содержание клейковины в такой продукции будет не таким высоким, как в хлебе или булочках, но у людей с непереносимостью глютена это может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию.