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Глютен: что это такое, чем вреден и в каких продуктах содержится

07:45, 19 февраля 2020
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Глютен – что это и чем он вреден / фото: 1zoom.ru

Что такое глютен

Глютен – это растительный белок, его название с латинского переводится как "клей". Глютен отвечает за вязкость и клейкость полученной из злаков муки, держит влагу и в некоторых случаях не дает продуктам засохнуть. Именно поэтому его еще называют клейковиной.

Чем выше его процент, тем лучше, пышнее и вкуснее получается тесто, а значит, и выпечка. Соответственно, пшеничная мука высшего сорта считается идеальным выбором для приготовления большинства кондитерских изделий – содержание глютена в нем может достигать 30%.

Кому клетчатка вредна

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Не каждый человеческий организм способен воспринимать этот природный элемент без негативных последствий. Так, для его расщепления необходим специальный фермент, дефицит которого приводит к непереносимости глютена. Эта болезнь называется глютеновой энтеропатией или целиакией. По статистике, ею болеет 1% населения планеты.

Людям с целиакией противопоказаны даже 150 миллиграммов глютена. Поэтому единственный способ для них – отказаться от продуктов с клейковиной.

Во всех других случаях, утверждают медики, полностью отказываться от продуктов с глютеном и переходить на их безглютеновые двойники не только не стоит, но и вредно.

В каких продуктах содержится глютен

Пшеница, рожь, овес, ячмень и все производные продукты, включая булочки, батоны, пирожные и пиво, – прямые источники глютена.

Также его добавляют в колбасные изделия, различные заправки, конфеты, мороженое, чипсов и даже таблетки и витамины в капсулах. Он придает данным продуктам эластичность и нужную форму.

Продукты с глютеном:

  • хлебобулочные изделия и выпечка различных видов;
  • макароны;
  • все виды колбасных изделий;
  • кондитерские изделия;
  • полуфабрикаты – пельмени, голубцы, вареники, и пр.;
  • молочные творожки и йогурты, сгущенное молоко, мороженое, смеси для младенцев;
  • бульоны в порошках и кубиках;
  • картофель-фри;
  • консервы из рыбы и мяса;
  • соевые продукты;
  • соус, майонез и кетчуп;
  • пиво;
  • минерально-витаминные добавки.
Продукты с глютеном / oko-planet.su

Наличие в продуктах глютена легко определить: если на этикетке есть надпись "модифицированный пищевой крахмал", "гидролизованный растительный белок" или "текстурированный растительный белок" – это и есть глютен. На продуктах, где его нет, должна быть пометка с надписью "без глютена" или Gluten free products.

Безглютеновые продукты

Людям с целиакией можно включать в рацион такие продукты:

  • фрукты, овощи, ягоды, грибы;
  • мясо, рыба, яйца, птица, сыр;
  • натуральное молоко и продукты из него;
  • гречневая, кукурузная, рисовая крупы;
  • все виды бобовых культур;
  • орехи, семена;
  • сухофрукты;
  • мед, варенье;
  • компот, сок, чай, натуральный кофе.

Есть ли глютен в овсянке

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Овсянка, или "Геркулес", считается одной из самых полезных каш, ее принято есть на завтрак. Относительно же содержания глютена в овсяной крупе не прекращаются дискуссии: одни специалисты считают, что овсянка не является абсолютно безглютеновым продуктом, другие – что белок в овсе не настолько вреден, как глютен, например, пшеницы или ржи.

В то же время, существует мнение, что глютен может попасть в овсяную крупу случайным образом во время сбора, транспортировки, хранения или обработки зерен. Конечно, содержание клейковины в такой продукции будет не таким высоким, как в хлебе или булочках, но у людей с непереносимостью глютена это может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию.

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