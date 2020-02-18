Самолет SkyUp послезавтра доставит украинцев из Уханя во Львов

Рейс в Ухань выполнит усиленный экипаж из 16 человек.

Авиакомпания SkyUp отправит в Ухань самолет Boeing 737-700 19 февраля, а уже 20 февраля начнется процесс эвакуации украинцев из Китая. Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс из Уханя будет выполнен во Львов с промежуточной посадкой в Алматы.

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Об этом сообщает avianews.com.

Как рассказал министр внутренний дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода Слова», китайские власти в нужный момент доставят пассажиров к самолету в аэропорту Уханя. Среди них будут также граждане России, Беларуси, Нидерландов, Аргентины и других государств.

Перед эвакуацией у пассажиров проверят температуру. На борт не допустят людей, если температура будет превышать 37,2 °C.

Рейс в Ухань выполнит усиленный экипаж из 16 человек. С ними также полетят полицейский, два врача, медсестра, военный и работник консульства.

По прибытию в Украину всех пассажиров и сопровождающих, включая экипаж, посадят в автобусы и направят в специальное место на карантин длительностью 14 дней. Место карантина министр не назвал.

«Самолет подвергнется специальной дезинфицирующей процедуре. Очень сложной, затратной, но четкой, которая оговорена со специалистами авиастроителями и включает вплоть до замены специальных воздушных фильтров, чтобы полностью обезопасить ситуацию. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды будут собраны в специальные емкости и сожжены», – добавил министр.

В начале февраля украинские авиакомпании МАУ и SkyUp прекратили выполнение прямых полетов в Китай, закрыв рейсы Киев-Санья. Последние самолеты отправились в Китай пустыми для вывоза украинских туристов. По прилету всем пассажирам проверили температуру и отпустили домой.