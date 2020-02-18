Врач Комаровский объяснил, вредят ли молочные продукты здоровью
Известный украинский врач Евгений Комаровский объяснил, стоит ли отказываться от молока и молочных продуктов.
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"Думаю, что это либо глупость, либо попытка продать что-то альтернативное, но в 10 раз дороже. Вот не надо пить молоко обычное коровье, пейте соевое или миндальное молоко. Но оно в разы дороже, да еще попробуй купи его - не везде продается", - написал доктор на своей странице в Instagram.
"В общем, не морочьте себе голову - человечество благополучно дожило до 21 века, употребляя молоко с/х животных, делая из него прекрасные ценные продукты, которые играют огромную роль в питании детей и взрослых", - подчеркнул Комаровский.
Он посоветовал не слушать никого и спокойно есть мороженое, творог, пить молоко и кефир.
Вопрос: Здравствуйте, Доктор. Сейчас пошла тенденция отказываться от молока и молочных продуктов. Говорят, что они вызывают в организме накопление слизи в виде соплей и мокроты. Раньше никто такого не знал и все пили молоко, ели творог и сметану, считалось самой полезной едой. Как вы относитесь к этому модному течению отказа от молочки? ⠀ Ответ: Думаю, что это либо глупость, либо попытка продать что-то альтернативное, но в 10 раз дороже. Вот не надо пить молоко обычное коровье, пейте соевое или миндальное молоко. Но оно в разы дороже, да еще попробуй купи его — не везде продается. ⠀ В общем, не морочьте себе голову — человечество благополучно дожило до 21 века, употребляя молоко сельскохозяйственных животных, делая из него прекрасные ценные продукты, которые играют огромную роль в питании детей и взрослых. Но всегда в обществе находятся люди, которым нужно выпендриться и рассказать, что все вы ошибаетесь и делаете неправильно, а вот я самый умный и лучше всех все знаю и ем другие продукты — альтернативные, потому что молочное мне якобы вредно. ⠀ Не слушайте никого — все это новомодные сказки. Живите спокойно и ешьте мороженое, творожок, делайте сырнички, блинчики, пейте молоко и кефир. Приятного аппетита и здоровья вам! ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #питание #молоко #продукты
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