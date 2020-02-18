Врач Комаровский объяснил, вредят ли молочные продукты здоровью

Врач посоветовал не слушать никого и спокойно есть мороженое, творог, пить молоко и кефир.

Известный украинский врач Евгений Комаровский объяснил, стоит ли отказываться от молока и молочных продуктов.

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"Думаю, что это либо глупость, либо попытка продать что-то альтернативное, но в 10 раз дороже. Вот не надо пить молоко обычное коровье, пейте соевое или миндальное молоко. Но оно в разы дороже, да еще попробуй купи его - не везде продается", - написал доктор на своей странице в Instagram.

"В общем, не морочьте себе голову - человечество благополучно дожило до 21 века, употребляя молоко с/х животных, делая из него прекрасные ценные продукты, которые играют огромную роль в питании детей и взрослых", - подчеркнул Комаровский.

Он посоветовал не слушать никого и спокойно есть мороженое, творог, пить молоко и кефир.

Ранее доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос родителей, можно ли ребенку пить холодное при ОРВИ.