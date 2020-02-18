Каждый пассажир будет давать добровольное согласие на изоляцию - Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая

Аваков отметил, что в случае отказа надавать согласие, человека не будут эвакуировать.

Все отходы с места обсервации эвакуированных из Китая украинцев будут утилизированы специальным способом.

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Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в программе «Свобода слова» на ICTV, сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

Аваков отметил, что правительство держит под полным контролем и принимает все меры безопасности всего процесса возвращения украинских граждан из Китая и предотвращения распространения коронавируса в Украине.

По словам министра, на борт самолета после медицинского контроля возьмут только тех людей, у кого температура тела не превышает 37,2° C.

«Украинцы в самолет в Ухане прибудут в указанное время в сопровождении китайских специалистов. К сожалению, те, у кого температура будет выше 37,2° C, не полетят на самолете, потому что у них риск заболевания коронавирусом выше. Эти люди в сопровождении консула будут отправлены в местную китайскую больницу, где будут проходить соответствующее лечение», - пояснил Аваков.

Каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолетом, до посадки будет подписывать информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа, человека не будут эвакуировать.

На борту самолета люди получат соответствующие средства гигиены и медикаменты.

Кроме того, на борту будет 16 человек экипажа, полицейский, два врача, медсестра, военный, сотрудник консульства, которые добровольно согласились на присутствие в самолете. Все они позже вместе с эвакуированными гражданами будут проходить обсервацию.

Министр сообщил, что самолет из Уханя прибудет в Украину на специальную санитарную полосу, а позже пройдет специальную дезинфекцию. Весь экипаж и граждане в сопровождении сотрудников правоохранительных органов поедут на специальном транспорте в определенное место для прохождения 14-дневной обсервации.

Аваков также сообщил, что все отходы с места обсервации будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке все равно будут дезинфицированы. Отходы, которые невозможно сжечь, будут проходить обеззараживание.

Кроме того, недалеко от места обсервации будет развернут штаб сил Нацгвардии и ГСЧС.

После завершения срока пребывания на карантине людей отпустят, если не будет негативных замечаний врачей.

На борт, кроме украинцев, примут также иностранных граждан, в том числе России, Беларуси, Нидерландов, Аргентины и других стран, за эвакуацию которых государства заплатят Украине.

Как сообщал УНИАН, самолет для эвакуации вылетит в Ухань сегодня, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля.

Кабинет министров выделил 4,5 млн грн из резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уточнила, что граждане, которые будут эвакуированы из китайского Уханя, будут находиться на обсервации (то есть в максимальной изоляции), а не на карантине.