Эвакуированные из Уханя люди будут находиться на обсервации, а не на карантине - Минздрав

Эвакуированных граждан Украины поместят в обсервацию минимум на 14 дней.

Граждане, эвакуированные из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавирус COVID-19, будут находиться на обсервации, а не на карантине.

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 17 февраля, вечером.

"Это не о карантине идет речь, идет речь об обсервации, о максимальной изоляции. Режим изоляции, не карантин. Карантин - это более высокая степень изоляции, режимности... На сегодня мы говорим об изоляции этих граждан", - пояснила министр.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из Резервного фонда государственного бюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавирус в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции.

Самолет для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя вылетит во вторник, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля.

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В Минздраве также уточнили, что рейс будут сопровождать медики медицины катастроф Министерства здравоохранения. Они будут следить за состоянием здоровья экипажа и пассажиров на борту и наблюдать за эвакуированными и членами экипажа в Украине в обсервации. Если кто-то из эвакуированных заболеет уже во время карантина, он будет немедленно госпитализирован в инфекционный стационар.

Эвакуированных граждан Украины поместят в обсервацию минимум на 14 дней.