Сегодня могут выписать инфицированного на коронавирус украинца - Пристайко

Состояние еще одного госпитализированного украинца нормальное.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что 18 февраля одного инфицированного на коронавирус украинца с круизного лайнера Diamond Princess могут выписать.

Об этом он сказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Глава МИД отметил, что двое украинцев, которые находились среди членов экипажа на круизном лайнере Diamond Princess, сейчас лечатся в военном госпитале.

"Последний раз наши консулы связывались с врачами 13 числа. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, а второго скорее всего вообще выпишут завтра (18 февраля - УНИАН)", - сказал Пристайко.

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Как сообщал УНИАН, на борту карантинного судна Diamond Princess находится 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

9 февраля стало известно, что на круизном судне обнаружен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели. 10 февраля стало известно о еще одном инфицированном украинце.