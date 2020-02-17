Эвакуированных из Китая украинцев будут круглосуточно охранять - Минздрав

По словам министра здравоохранения, правительство выделило средства на 14-дневный карантин, эвакуированные будут в полном объеме обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Место обсервации эвакуированных из Китая украинцев будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции.

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время внеочередного заседания Кабинета министров, сообщает Правительственный портал.

По ее словам, правительство выделило средства на 14-дневный карантин для эвакуированных людей из Китая и их в полном объеме обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Скалецкая напомнила, что самолет для эвакуации украинцев из Китая вылетает из Киева во вторник, 18 февраля.

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«Эвакуация будем осуществляться по всем рекомендациям ВОЗ. Эвакуации подлежат только люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции», - отметила Скалецкая.

Она пояснила, что непосредственно перед вылетом из Китая все люди проходят обязательный осмотр китайскими медиками.

Скалецкая сообщила, что всего людей, нуждающихся в обсервации, на сегодняшний день около 100, в том числе 18 членов экипажа, трое медиков, четверо сотрудников ГСЧС и по двое - Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины.

По информации министра, предусмотрено, что все члены команды и те, кто будет сопровождать украинцев из Китая, прошли соответствующее обучение, которое организует Центр общественного здоровья и лабораторный центр на воздушном виде транспорта Минздрава Украины.

Скалецкая отметила, что все члены экипажа будут находиться в костюмах биозащиты. Сразу после приземления будут осуществлены все меры безопасности - самолет сразу направляется на санитарную стоянку. Необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной будут перемещаться отдельными транспортными средствами.

Водители (работники ГСЧС) вместе с другими людьми подлежат 14-дневной изоляции в месте обсервации.

После транспортировки к месту нахождения людей транспорт, которым будут перевозиться эвакуированные и члены команды, подлежит дезинфекционной обработке.

Медики, которые будут сопровождать рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации.

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«Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции», - отметила Скалецкая.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что существуют все правовые основания удерживать на карантине пассажиров и экипаж самолета, который прибудет из китайского города Ухань.

Чиновник напомнил, что правительство приняло распоряжение об установлении временных условий и ограничений для прибывающих из города Ухань, путем изоляции на 14 дней. Поэтому все конституционные права украинцев и иностранцев, которые также прибудут на этом самолете, будут соблюдены.

По его словам, каждый из тех, кого будут эвакуировать, подпишет согласие на прохождение карантина в течение как минимум 14 дней.