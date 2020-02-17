Украинцев с симптомами ОРВИ не будут эвакуировать из охваченного коронавирусом Китая

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, на борт поднимутся только здоровые на момент отлета люди, а пассажиров с симптомами ОРВИ в самолет не допустят.

Самолет для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавирус COVID-19, вылетит во вторник, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Самолет вылетает за украинцами во вторник. Его прибытие мы ожидаем в четверг. Сегодня на оперативном штабе правительства утвержден алгоритм приема, сопровождения и поселения украинцев в обсерватории, а также отработано содержание эвакуированных лиц в течение не менее 14 суток в изоляции, без контакта с внешним окружением”, - сказал Ляшко.

По его словам, рейс будут сопровождать медики медицины катастроф Министерства здравоохранения. Они будут следить за состоянием здоровья экипажа и пассажиров на борту и наблюдать за эвакуированными и членами экипажа в Украине в обсерватории. Если кто-то из эвакуированных заболеет уже во время карантина, он будет немедленно госпитализирован в инфекционный стационар, отметил Ляшко.

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Кроме того, он подчеркнул, что эвакуируются только здоровые на момент отлета люди, а пассажиров с симптомами ОРВИ на борт не допустят. Перед вылетом всех осмотрят китайские медики, а на борту - украинская медицинская команда.

В самом самолете, сообщил Ляшко, будут созданы специальные зоны для того, чтобы изолировать людей, которые могут заболеть во время перелета, а у заболевших будет даже отдельная туалетная комната.

Кроме того, за 30 минут до посадки из самолета будет передана информация о состоянии здоровья пассажиров и экипажа, а после посадки всех людей с самолета сразу повезут в обсерваторию.

Как сказал Ляшко, уже определено место пребывания эвакуированных и еще одно резервное место.

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Однако замминистра отказался говорить, куда именно они будут эвакуированы.

Комментируя количество эвакуированных, Ляшко отметил, что планируется вылет из Уханя 49 украинцев и около 25 иностранцев, которых взять на борт попросили правительства иностранных государств через украинское Министерство иностранных дел.

По словам Ляшко, карантин продлится минимум 14 дней, однако если кто-то из этой группы заболеет, срок карантина будет продлен на 14 дней со дня обнаружения болезни.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 февраля, Верховная Рада планирует заслушать министра здравоохранения Зоряну Скалецкую относительно ситуации с коронавирусом.