"Есть два сценария": украинский врач оценил угрозу возможной эпидемии коронавируса

Инфекционист также прокомментировал методику китайских врачей, которые лечат коронавирус переливанием плазмы от пациентов, что выздоровели.

Прогноз Всемирной организации здравоохранения, что китайским коронавирусом могут заразиться две трети населения планеты, является "пессимистическим сценарием".

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Об этом заявил врач-инфекционист Юрий Жигарев, оценивая угрозу возможной эпидемии, передает «Обозреватель».

"Около месяца все вменяемые эпидемиологи мира говорят, что есть два прогноза – пессимистичный и оптимистичный", – заявил Жигарев.

"Один из пессимистических прогнозов, что инфекция будет распространяться, будут новые очаги в различных странах. Тогда действительно у нас будет такой "новый пандемический грипп" – только не грипп, а коронавирус. А оптимистический сценарий – что это в пределах Китая останется. В других странах будут единичные случаи, 5-10-15 человек, и дальше это не будет распространяться", – пояснил он.

Инфекционист также прокомментировал методику китайских врачей, которые лечат коронавирус переливанием плазмы от пациентов, что выздоровели.

"Это не новый способ. Мы его знаем более 50 лет, при многих инфекциях его использовали. Если нет другого эффективного лечения, то в крови тех, кто переболел, есть антитела, которые могут бороться с этой инфекцией. Тогда, если у нас есть люди, которые уже переболели, мы можем взять плазму крови, перелить больным и это может сработать", – отметил Жигарев.

"Насколько это работает для этой инфекции, у меня еще нет информации. Но такой метод существует, и он может быть эффективным", – добавил врач.