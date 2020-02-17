Рада заслушает главу Минздрава относительно ситуации с коронавирусом

Председатель ВР отметил, что «планируется 10 минут на доклад и 20 минут для вопросов и ответов народных депутатов».

В пятницу, 21 февраля, Верховная Рада планирует заслушать министра здравоохранения Зоряну Скалецкую относительно ситуации с коронавирусом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что «планируется 10 минут на доклад и 20 минут для вопросов и ответов народных депутатов Украины».

Как сообщалось, по состоянию на 17 февраля в мире зарегистрировано 71 тыс. 710 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тыс. 775 - летальные, выздоровели уже 11 тыс. 175 человек.