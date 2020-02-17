В селе на Львовщине начались протесты из-за слухов об открытии там карантина для украинцев из Китая (видео)

Местные объясняют, что им страшно, ведь вакцины или лекарства против коронавируса пока нет.

Эвакуированных из Уханя украинцев могут разместить на карантин в санатории поселка Шкло на Львовщине. Подобные слухи возмутили местных.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что местные депутаты 16 февраля собрались на внеочередную сессию, а люди вышли на митинг.

Чиновники уверяют: пока нет решения, что эвакуированных разместят именно в этом санатории. Но жители Шкло им не верят и готовы даже дежурить возле санатория, потому что он расположен вплотную к их домам и неподалеку от школы.

Местные объясняют, что им страшно, ведь вакцины или лекарств от коронавируса пока нет.

В конце прошлой недели с подобными настроениями новость о возможности размещения эвакуированных украинцев встретили и жители Киевщины.

Как сообщал УНИАН, борт с эвакуированными гражданами Украины 18 февраля должен вылететь из закрытого на карантин китайского города Ухань, а на следующий день прибыть в Киев. Кроме того, украинский самолет заберет и граждан Аргентины.