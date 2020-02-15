Всех задействованных в строительстве дороги вокруг Житомира и ездивших домой работников из Китая обещают изолировать

Китайцы ездили на празднование Нового года, а теперь возвращаются.

На Житомирщине обещают изолировать всех работников из Китая, которые задействованы на строительстве объездной дороги вокруг Житомира и ездили домой.

Как сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации, об этом шла речь сегодня на заседании временной эпидемиологической комиссии по защите жителей области от коронавируса COVID-19.

Как отмечается в сообщении, "авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира (речь идет о реконструкции Северной объездной дороги по трассе М-06 "Киев - Чоп"- УНИАН). По данным Государственной миграционной службы, к выезду за границу около 40 работников из КНР работали на указанном объекте.

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На заседании временной эпидемиологической комиссии по предотвращению китайского коронавируса сообщили о том, что из этих 40 человек 16 работников из КНР не ездили домой в Китай, а оставались на территории Украины.

Также по сообщению Управления Государственной миграционной службы в Житомирской области, 13 февраля обратно из Китая на Житомирщину прибыл один сотрудник, которого осмотрели и провели медицинский осмотр. Руководство компании, строящей указанную дорогу, приняло решение – изолировать этого работника на 14 дней. "В дальнейшем все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики", - сообщают в ОГА.

Там также отмечают, что все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов, а работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиками.

Как сообщал УНИАН, борт с эвакуированными гражданами Украины 18 февраля вылетит из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, а на следующий день прибудет в Киев.Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире программы ”Право на власть” на телеканале ”1+1”.