Шейный остеохондроз: симптомы и лечение

Причины заболевания, профилактика и лечение шейного остеохондроза.

Шейный остеохондроз - весьма распространенное заболевание в современном мире. Многие люди имеют его на начальной стадии, но даже не подозревают об этом. Распространение остеохондороз шеи получил благодаря тому, что люди стали больше сидеть и меньше двигаться. Давайте подробнее рассмотрим причины развития этого неприятного заболевания и способы борьбы с ним.

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Что такое шейный остеохондроз?

Итак, шейный остеохондроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание хрящевых тканей опорно-двигательного аппарата. Болезнь характеризуется патологическими изменениями в структуре хрящей, которые приводят к нарушению анатомического строения элементов позвоночника, нарушают подвижность скелета и вызывают болезненные ощущения.

Заболевание может поражать любой отдел позвоночника, но в силу чрезмерной подвижности и миниатюрного размера позвонков, шейный сегмент чаще всего страдает от данной патологии. Шея ежедневно испытывает внушительные нагрузки. Повороты головы и даже сам факт её удержания заставляет позвонки и межпозвоночные диски усиленно работать. От регулярного воздействия извне межпозвоночные диски истончаются, на них появляются микротрещины. Со временем снижается их высота, они начинают сплющиваться и перестают выполнять свою главную функцию – амортизацию позвонков.

Причины шейного остеохондроза

Причины развития заболевания, в первую очередь, обусловлены возрастным старением организма и развивающимся разрушением костной и хрящевой ткани. Также можно назвать следующие причины возникновения остеохондроза:

- нарушение осанки

- снижение двигательной активности в результате сидячего образа жизни

- лишний вес, который является результатом нарушения обмена веществ, оказывает нагрузку на межпозвоночные диски

- наследственный фактор

- длительная физическая нагрузка

- аномалии позвоночника

Симптомы шейного остеохондроза

Шейный остеохондроз имеет специфические проявления. Это обусловлено анатомическими особенностями шейного сегмента позвоночника. Чаще всего пациенты жалуются на боль различной интенсивности, усиливающуюся от длительного пребывания в одном положении. К болезненности часто прибавляются иные симптомы:

- слабость в верхних конечностях

- онемение и покалывание рук

- скованность при движении головой

- головокружение (говорит о том, что повреждённые элементы затронули артерии)

- онемение губ

- ощущение кома в горле

Признаки шейного остеохондроза

В медицине принято разделять признаки остеохондроза исходя из природы симптоматических проявлений, объединённых в единый синдром. Выделяют 4 таких синдрома:

- корешковый – указывает на защемление нервных пучков, что провоцирует сильные боли, а также совокупность вегетативных симптомов (головокружение, слабость, ком в горле);

- позвоночной артерии – повреждённые элементы зажимают крупную позвоночную артерию, что является причиной сильных головных болей, головокружения;

- вертебральный – провоцирует боли в самой шее;

- кардиальный – маскируется под приступ стенокардии, проявляется сильными болями в груди, похожими на сердечный приступ.

Стадии развития шейного остеохондроза

1 степень остеохондроза

Характеризуется началом разрушения межпозвонковых дисков. В фиброзном кольце образуются трещины, нарушается прочность и эластичность диска, уменьшается его высота, за счёт чего происходит сдавливание нервных корешков. Появляется характерная ноющая боль. Иногда на 1 стадии (доклинической) такая боль может отсутствовать, и остеохондроз протекает с умеренным дискомфортом в области шеи.

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2 степень остеохондроза

Если остеохондроз 1 степени не лечился или лечение не было эффективным, то возникает остеохондроз 2 степени — хронический. Боль становится постоянной, разрушение и уплотнение межпозвонкового диска продолжается и приводит к небольшим вывихам шейных позвонков. При шейном остеохондрозе на этой стадии может развиться синдром падающей головы. Этот синдром характерен сильными болями, и человек вынужден поддерживать голову в фиксированном состоянии, чтобы снизить боль.

3 степень остеохондроза

Фиброзное кольцо уже почти разрушено, что приводит к осложнениям остеохондроза — протрузии межпозвонкового диска или межпозвонковой грыже. На 3 стадии остеохондроза интенсивность болевых ощущений может уменьшиться, так как поражённой хрящевой ткани в межпозвонковом диске уже просто не существует, а значит и не существует источника боли, однако защемление нервных корешков остаётся, поэтому боль полностью не уходит.

Диагностика шейного остеохондроза

При подозрении на наличие шейного остеохондроза необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение. Комплексная диагностика поможет выявить заболевание, оценить его степень и понять причины развития патологии. Предварительный диагноз ставится на основании осмотра и пальпации – при остеохондрозе отмечается напряжение шейных мышц, в некоторых случаях заметна деформация позвоночника.

После объективной диагностики врач отправляет пациента на дополнительные исследования.

Для подтверждения диагноза используются следующие диагностические методы:

- магнитно-резонансная томография

- рентгенография (боковая и прямая)

- мультиспиральная компьютерная томография

Для определения причины развития патологии дополнительно могут назначаться: ультразвуковое исследование близлежащих органов, ЭКГ сердца, дуплексное сканирование сосудов, анализы крови и мочи.

Лечение шейного остеохондроза

Лечение остеохондроза требует комплексного подхода. Для временного устранения болей применяют обезболивающие средства, но основу терапии составляют физическая терапия, массаж.

Массаж помогает снять гипертонус мышц, усиливающий болезненные ощущения. Процедуры также восстанавливают нормальную циркуляцию крови, улучшая снабжение повреждённых тканей. По результатам курса массажа снимается напряжение с шейного отдела, перераспределяется нагрузка на позвоночник.

Медикаментозное лечение. Лекарственные средства снимают боль и воспаление, восстанавливают кровообращение и устраняют спазмы в мышцах шеи. Для этого могут применяться следующие группы препаратов: глюкокортикостероиды, анальгетики, хондропротекторы, миорелаксанты и др.

Физиотерапевтическое лечение. Дополнительно к приему лекарственных препаратов расслабить околошейные мышцы, устранить спазмы и нормализовать кровообращение помогут физиотерапевтические процедуры: иглорефлексотерапия, воздействие лазером, магнитотерапия, УВЧ-терапия, фонофорез и др.

Лечебная гимнастика. Специальные физические упражнения помогут пациенту укрепить мышечный каркас, выровнять осанку и улучшить кровоснабжение верхней части позвоночного столба.

В случае запущенных стадий остеохондроза шейного отдела позвоночника или при недостаточной эффективности консервативных методик требуется проведение оперативного вмешательства.

Профилактика шейного остеохондроза

Для предупреждения развития шейного остеохондроза рекомендуется: при сидячей работе обязательно делайте пятиминутные перерывы каждый час, избегать нагрузок на шею; не делать резких движений головой, следить за осанкой; избегать переохлаждения; заниматься физкультурой, плаванием; правильно питаться; сон должен быть на твёрдом матрасе и на невысокой подушке, угол сгибания шеи не должен быть больше 15 градусов; после 25 лет избегайте ударной нагрузки на позвоночник (прыжки, бег).

В любом случае, при появлении симптомов заболевания - обязательно посетите врача. Не занимайтесь самолечением!