В следующую среду эвакуированные из Китая украинцы уже будут на родине – Минздрав

В среду, 19 февраля, самолет прибудет в Украину.

Борт с эвакуированными гражданами Украины 18 февраля вылетит из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, а на следующий день прибудет в Киев.

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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"С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницируем, есть свой специальный чат, где они общаются и информируют ... Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт ... Оперативный штаб в правительстве, который решает вопрос о выделении средств, принятие всех необходимых решений и алгоритмов, каким образом это должно происходить (эвакуация - УНИАН) ... Никакой задержки нет. Имеет место планомерная и размеренная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие граждан в Украину и одновременно дать возможность всем чувствовать себя в безопасности от возможного распространения заболевания ... Мы уже приняты решения, согласованные со всеми министерствами ... Сейчас уже принято решение, что во вторник будет отправлен самолет, и в среду граждане Украины будут на территории Украины", - рассказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что сначала китайские власти проверят, здоровы ли украинцы, и только тогда позволят их забрать, а потом бригада украинских врачей на борту также проверит состояние их здоровья.

Кроме того, министр напомнила, что эвакуированных граждан Украины поместят на карантин минимум на 14 дней.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что ведомство рассматривает вариант размещения всех эвакуированных в одном заведении.

По его словам, если в течение 14 дней у кого-либо появятся симптомы и затем диагностируется, что это коронавирус, срок карантина для всех продлевается на следующие 14 дней с момента обнаружения и установления диагноза этому человеку.

В Китае за минувшие сутки от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19, умер 121 человек. Общее количество погибших составляет 1380.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.