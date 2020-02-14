В Минздраве рассказали, что тормозит медреформу в Украине (видео)

В приоритете в Украине будут лечение мозгового инсульта, инфаркта, роды и помощь новорожденным.

В Украине продолжается медицинская реформа. Следующий ее этап стартует с 1 апреля 2020 года.

"Реформу тормозит разочарование и желание подождать, может все откатится назад", - сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Она рассказала, что врачи и медработники понемногу привыкают к новым условиям работы, когда поэтапно внедряется медреформа. Потому что поняли, что пути назад нет.

"У нас будет очень серьезный разговор с правительством и парламентом относительно того, что надо увеличивать бюджет", - сказала Скалецкая. Будут решать, как размазать "тонким слоем" 72 млрд грн, выделенных на оплату медицинских услуг.

Министр признала, что за ограниченные ресурсы этот год будет сложным для реализации медреформы. Но если выдержим, в следующем году будет гораздо лучше, утверждает она.

В приоритете в Украине будут лечение мозгового инсульта, инфаркта, роды и помощь новорожденным.

Как сообщалось, в Украине в рамках нового этапа медицинской реформы услуги родильных домов станут бесплатными с 1 апреля 2020 года. На каждую роженицу медучреждениям будут выделять 8500 грн.