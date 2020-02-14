В Полтаве "коп" вернул к жизни мужчину, у которого внезапно остановилось сердце (видео)
08:35, 14 февраля 2020Страна
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Врачи признали, что мероприятия, проведенные сотрудником полиции, были своевременными и профессиональными.
Полицейский спас жизнь мужчине / скриншот видео ТСН
В Полтаве полицейский вернул к жизни мужчину, у которого внезапно остановилось сердце.
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Как говорится в сюжете ТСН, произошло все прямо посреди супермаркета. Милиционер по дороге со службы домой зашел в магазин. Увидел, как один из посетителей упал без сознания. Сердце мужчины не билось, поэтому, коп начал сердечно-легочную реанимацию. Вскоре пострадавший пришел в себя.
Врачи «скорой», приехавшие по вызову, признали – мероприятия, проведенные сотрудником полиции, были своевременными и профессиональными. Именно благодаря его молниеносной реакции и осведомленности в предоставлении домедицинской помощи, удалось спасти жизнь 32-летнего мужчины, который сейчас под наблюдением медиков.
В Полтаве полицейский вернул к жизни мужчину, у которого внезапно остановилось сердце
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