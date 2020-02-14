Почему болит голова: причины и советы

Головная боль требует особого внимания – лечащий врач внимательно изучает симптомы и затем назначает лечение.

Большинство людей, испытывающих головные боли, предпочитают "лечиться" таблетками и не разбираться в причинах, почему же болит голова. Это может быть проявлением многих опасных болезней.

Почему болит голова и локализация головной боли

Боль в висках

Височная боль может быть вызвана рядом причин, среди которых - резкие перепады артериального давления, интоксикация либо же инфекция.

Боль в затылке может беспокоить из-за шейного остеохондроза, повышения тонуса мышц шейного отдела или же гипертонии.

Головная боль в области лба может быть очень опасной, ведь ее могут вызывать воспалительные заболевания, повышенное внутричерепное давление, защемление затылочного нерва. Причиной такой боли также могут быть пневмония, менингит либо же малярия.

Боли в области глаз могут быть симптомом мигрени и ряда глазных заболевания, среди которых, например, глаукома. Стоит отметить, что иногда головные боли могут возникать из-за перенапряжения и стресса. Чтобы избавиться от этой боли, стоит лишь убрать из своей жизни провоцирующие эмоциональные скачки факторы.

Головная боль бывает сильной, длительной, резкой и пульсирующей.

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Болит голова: виды головной боли

Мигрень. При мигрени ощущается сильная пульсирующая головная боль, человека тошнит, он не переносит яркого света, у него наблюдается общая слабость. Боль в голове при мигрени очень коварная, она может длиться от нескольких часов до трех дней.

В таком случае, чтобы облегчить самочувствие, стоит выпить горячего черного чая и обезболивающее средство класса триптанов.

Головная боль напряжения. Чаще всего она несильная, но может часто повторяться. Характер боли - сжимающий либо давящий. Головная боль напряжения может распространяться как на всю голову, так и, например, на лоб и затылок.Чаще всего от этого вида боли страдают люди, испытывающие постоянное психоэмоциональное напряжение. Улучшить самочувствие поможет расслабляющий массаж и обезболивающие лекарства с содержанием аспирина.

Кластерная головная боль - самая сильная боль пульсирующего характера обычно в области лба либо глаз. Приступы, как правило, мощные, но непродолжительные. Чаще всего кластерной головной боли подвержены мужчины среднего возраста.

Спасаться от боли стоит лекарственными средствами-триптанами, а также следует обязательно обратиться к врачу.

Случается и вызванная инфекциями головная боль. Она, как правило, сопровождается ознобом и температурой. При ОРВИ и гриппе, головная боль не слишком сильная. А вот при менингите головная боль острая и пульсирующая, может сопровождаться рвотой.

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Посттравматическая головная боль возникает при ушибе или сотрясении головного мозга, повреждении черепа или шейного отдела позвоночника.

Синусная головная боль возникает из-за воспаления в области носовых пазух. Человек при этом типе боли испытывает болезненные ощущения в лобной и околоносовой части лица.

Головные боли может вызывать и повышенное внутричерепное давление. Оно провоцирует неприятные ощущение по всей поверхности головы.

Головная боль, связанная с поражением тройничного нерва, - самая непродолжительная, несколько секунд, но она очень мучительна.

Боль в голове при пониженном давлении сопровождается гудением в ушах, ощущается головокружение, слабость. В таком случае выпейте крепкого кофе.

Пониженное давление сопровождается онемением в руках, "мушками" перед глазами и давящей болью.

Головная боль: какие исследования стоит пройти

При головной боли пациент должен получить квалифицированную помощь специалиста - терапевта, офтальмолога, невролога, нейрохирурга и даже инфекциониста.

В качестве диагностики могут направить на следующие исследования:

доплерография;

электроэнцефалография;

компьютерная томография головы;

обследование щитовидки;

осмотр шейного отдела позвоночника;

общий анализ крови;

анализ крови на сахар;

липидограма.

Профилактика головных болей

Головная боль может возникать в результате перенапряжения, скачков давления, депрессии.

Чтобы предотвратить появление головной боли, старайтесь высыпаться, избегать переутомления, не злоупотреблять напитками с кофеином.

Регулярные физические нагрузки, здоровое питание и свежий воздух - вот что также поможет избавиться от головной боли.

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