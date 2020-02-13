В Украине из-за гриппа за неделю умерли восемь человек

Всего с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерли 26 украинцев.

За прошедшую неделю в Украине из-за гриппа скончались восемь человек, что подтвердили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Читайте такжеВ Запорожье от гриппа умерли два человека (видео)

В целом в течение этого периода ОРВИ заболели 283,6 тысяч человек, из них более 65% детей. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 тысяч населения, что на 55,6% больше эпидемического порога по Украине.

В министерстве добавили, что в большинстве областей зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности. Эпидпорог не превышен только в Киеве и Харьковской области.

Также отмечается, что на протяжении недели против гриппа в Украине вакцинировали 956 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 236,3 тысяч человек.

Всего с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерли 26 украинцев. Ни один из них не имел прививки от заболевания.