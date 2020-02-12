Украинцы в Ухане пожаловались, что правительство "кормит обещаниями" и не забирает их (видео)

Один из украинцев Святослав Гарасюк, который и прислал видео из Уханя, сообщил также о значительном дефиците товаров в магазинах.

Граждане Украины, которые сейчас находятся в китайском Ухане, где произошла вспышка смертельного типа пневмонии, жалуются, что правительство постоянно оттягивает дату их эвакуации.

Об этом они рассказали в видео для hromadske.

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«Наше правительство кормит нас «завтраками» о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, затем другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, нет, где нас поселить», – заявили украинские студенты.

Один из украинцев Святослав Гарасюк, который и прислал видео из Уханя, сообщил также о значительном дефиците товаров в магазинах.

Украинцы изолированы в китайском Ухане — эпицентре заражения коронавирусом. Они сняли оттуда видео и прислали нам pic.twitter.com/f3M6KYEmvA — hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020

«И в них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, люди массово раскупают», – заметил парень. По его словам, украинцы соглашаются на двухнедельный карантин после перелета.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 февраля зарегистрировано 44 тысячи 653 зараженных пневмонией через коронавирус COVID-19, количество умерших достигло 1113 человек.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. ВОЗ дала ему название COVID-19.