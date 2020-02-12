"Оцениваются все возможные риски": в Минздраве раскрыли детали по эвакуации украинцев из Китая

Ведомство рассматривает вариант размещения всех эвакуированных в одном заведении вместе с медицинской бригадой, которая будет сопровождать их с КНР.

В Министерстве здравоохранения рассказали подробности механизма эвакуации граждан Украины из Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время круглого стола по ситуации с коронавирусом в Украине сообщил, что ведомство рассматривает вариант размещения всех эвакуированных в одном заведении.

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"Минздрав совместно с правительством, а также под личным контролем президента делает все возможное для того, чтобы не допустить занесения острого респираторного вирусного заболевания, вызванного новым коронавирусом, на территории Украины, а также все, чтобы в случае его занесения вовремя выявить болезнь, локализовать. ... и не допустить распространения", - подчеркнул он.

Ляшко объяснил, что показатель распространения заболевания на территории Европы является средним, и добавил, что сейчас зафиксировано только 45 случаев заболевания в странах Евросоюза и ни одного летального.

"Локализация этой болезни все же происходит непосредственно в провинции Хубэй, которая находится на карантине, введенном Китаем", - пояснил чиновник.

Заместитель министра отметил, что температурный скрининг в аэропортах проводится только пассажирам прямых рейсов из Китая из-за того, что другие страны также принимают соответствующие меры. То есть, даже если человек прилетит в Украину рейсом с пересадкой в другом месте, то его там проверят.

По словам Ляшко, сейчас в каждой больнице Украине уже работает алгоритм действий на случай подозрения на инфицирование новым коронавирусом.

"Отбирается биологический материал, передается в вирусологическую лабораторию, которая устанавливает, является ли это гриппом или другим гриппоподобным заболеванием. Если диагноз не установлен, то образец передают в Центр общественного здоровья в Киеве, где есть диагностикумы для коронавируса. Но больной на момент проведения этих исследований изолирован в отдельной палате и с ним обращаются как с потенциальным человеком, который может быть заражен коронавирусом", - подчеркнул он.

Заместитель министра также сообщил, что на следующей неделе ожидается поступление в Украину новой партии тест-систем, которые будут в каждой областной вирусологической лаборатории.

"Незачем паниковать ... Сейчас достаточно систем диагностики для тестирования тех случаев и подозрений. Когда будет распространение, страна будет готова, потому что постепенно партии производятся на заводах и поступают на территорию Украины", - уточнил Ляшко.

Он также прокомментировал и запланированную эвакуацию украинцев из Китая.

"Эвакуация не сорвалась. Правительство работает над тем, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность украинцев, проживающих на территории Украины. Оцениваются все возможные риски, определяются места, где 14 дней будет сделана полноценная изоляция. В то же время, сейчас в СМИ появилась пока не подтверждена ВОЗ информация о том, что инкубационный период может быть пересмотрен. Поэтому мы ожидаем и от нашей Академии медицинских наук рекомендаций относительно того, достаточно ли будет 14 дней изоляции, а после этого уже будет принято решение в правительстве и будет эвакуация", - рассказал Ляшко.

По его словам, в Минздраве рассматривают вариант, что всех эвакуированных изолируют в одно заведение вместе с медбригадой, которая будет сопровождать их из Китая и будет состоять из двух врачей, работающих в условиях медицины катастроф, и медсестры.

"Они будут также изолированы вместе с гражданами, которые прибудут, и будут непосредственно проводить медико-санитарные наблюдения на территории места изоляции. В случае появления симптомов отработаны четкий график и маршрут доставки человека в инфекционный стационар ... Стоит понимать, что эти люди без клинических симптомов ... Нет смысла изолировать их в инфекционные боксы. Это здоровые люди, которые приезжают из очага (вспышки - УНИАН), их разместят в карантин исключительно с одной целью - предотвратить возможное распространение на территории Украины в случае появления симптомов. Если в течение 14 дней у кого-нибудь появятся симптомы и затем диагностируется, что это коронавирус, срок карантина для всех продлевается на следующие 14 дней с момента обнаружения и установления диагноза этому человеку", - пояснил Ляшко.

Сейчас Украина, сказал он, рассматривает различные варианты безопасного размещения эвакуированных лиц, и узнает о механизмах, по которым эвакуацию проводили другие страны.

Заместитель министра заверил, что работники заведения и другие люди, которые будут помогать пребыванию эвакуированных на карантине, точно будут защищены.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 февраля зарегистрировано 44 тысячи 653 зараженных пневмонией через коронавирус COVID-19, количество умерших достигло 1113 человек.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

ВОЗ дала ему название COVID-19.