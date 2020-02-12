SkyUp выполнит спецрейс в Китай для эвакуации украинцев после решения Минздрава

При этом, в авиакомпании отметили, что точная дата вылета пока неизвестна.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines заявила о полной технической готовности выполнить специальный рейс для эвакуации 51 украинца из китайского города Ухань, из которого начал распространяться коронавирус COVID-19, после получения соответствующего согласования со стороны Министерства здравоохранения Украины.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинской авиакомпании SkyUp Airlines. «Это рейс по заказу нашего государства, чтобы вернуть украинцев, которые остались в Китае, и в данном случае мы выступаем как перевозчик, который вызвался поддержать эту инициативу. Для того, чтобы выполнить рейс, нам необходима «отмашка» от наших Мининфраструктуры, Минздрава и других госорганов… На сейчас точная дата неизвестна, она обсуждается. По имеющейся на сейчас информации, это будет единственный рейс, при выполнении которого надо забрать 51 пассажира из города Ухань», - сказали в пресс-службе.

Также в авиакомпании подчеркнули, что после появления более точной информации о дате и времени вылета спецборта, авиаперевозчик совместно с Минздравом организует брифинг, где сообщит обо всех подробностях рейса.

«Сейчас мы тесно работаем в связке с госорганами, и как только у нас будет точная информация о дате и времени вылета, мы сделаем брифинг совместно с Министерством здравоохранения, о чем обязательно сообщим», - сказали в SkyUp.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что авиаперевозчик полностью готов к выполнению данного рейса и ожидает финализации всех этапов перевозки пассажиров со стороны госорганов.

«С нашей стороны мы подготовились по максимуму: провели переговоры с экипажем, так как это очень сложная миссия, подготовили борт, и как только нам дадут информацию о вылете, мы готовы его выполнить», - подытожили в пресс-службе.

Ранее в Минздраве планировали эвакуацию украинцев из Китая на 11 февраля 2020 года, однако она не состоялась.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, передающийся от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

11 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине пять человек проверяют на инфицирование коронавирусом, в основном это лица, которые приехали из Китая.

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.