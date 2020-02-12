В Житомире родилась "Екатерина Великая" (видео)

Первые дети роженицы рождались на 2 кг меньше.

В Житомире родилась девочка весом 5 килограммов 260 граммов. Ростом она 60 сантиметров.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. У 38-летней роженицы это уже третьи роды, но предыдущие дети рождались почти вдвое меньше.

Женщина родила естественным путем. Медики говорят, что они завершились нормально для мамы и ребенка.

Эта же девочка удивила не только родителей, но и медиков. Врачи говорят, что до года ребенок будет развиваться быстрее сверстников и может весить на 2 кг больше, но с возрастом эта разница исчезнет.

Девочку назвали Катей, потому что так приснилось папе. Врачи прозвали ее "Екатериной Великой". Через несколько дней девочку с мамой уже выпишут домой, где их с нетерпением ждет вся семья.

Ранее в Мелитополе Запорожской области родила одна из самых молодых мамочек за всю историю роддома - 14-летняя.