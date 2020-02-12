В Запорожье от гриппа умерли два человека (видео)

Среди погибших 16-летняя девушка и 69-летняя пенсионерка.

В Запорожье от осложнений гриппа умерли два человека.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Среди жертв – 16-летняя девушка. Она умерла от сердечно-легочной недостаточности.

Не обращалась к врачам и 69-летняя пенсионерка из областного центра. Женщина переносила болезнь на ногах. В больницу попала на 4-й день в крайне тяжелом состоянии. Неделю женщину пытались спасти в реанимации, но усилия медиков оказались напрасными.

Как сообщал УНИАН, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6%. С начала эпидсезона в Украине в результате осложнений после гриппа умерли 26 человек.

Самым частым осложнением после гриппа является пневмония, которая может за 4-5 дней привести к летальному исходу. Также нередко в результате осложнений после гриппа развивается сердечная недостаточность.